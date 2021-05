TMW - Fiorentina, casting allenatore: Paulo Fonseca ha dato la sua disponibilità

SERIE A - Giuseppe Iachini domani guiderà la Fiorentina per l'ultima volta, poi per la società gigliata sarà tempo di stringere per il nuovo allenatore. Con Gattuso che è destinato ad altre piazze dopo l'ultima partita alla guida del Napoli, Commisso e i suoi dirigenti si stanno guardando intorno alla ricerca di un nuovo tecnico. Che potrebbe essere Paulo Fonseca, attuale allenatore della Roma che dopo il match di domenica verrà sostituito da José Mourinho: Fonseca ha dato la sua disponibilità alla Fiorentina, che adesso dovrà decidere se puntare o meno su di lui.