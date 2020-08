Tmw - Dal Bari al Napoli, possibile ruolo di team manager per Matteo Scala

Notizie Calcio Napoli - Dal Bari al Napoli. Potrebbe esserci un passaggio inter lungo le due società di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di Matteo Scala, Ds in uscita dal club pugliese.

Ecco quanto riportano i colleghi di Tuttomercatoweb:

Summit decisivo dopo Ferragosto. In casa Bari cominciano a delinearsi le strategie per la prossima stagione e in quella occasione la proprietà De Laurentiis deciderà il futuro dell'allenatore e quello del direttore sportivo. Tutt'altro che scontata la conferma di Vivarini dopo la mancata promozione in Serie B, molto probabile l'addio del direttore sportivo Matteo Scala, che dovrebbe trasferirsi nell'altro club della famiglia De Laurentiis: per lui pronto un ruolo di team manager al Napoli. Valutazioni in corso: dopo Ferragosto sarà il tempo delle scelte.