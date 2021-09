Tmw - Anguissa, il centrocampista che serviva al Napoli: può diventare fondamentale

Napoli Calcio - André Zambo Anguissa è il centrocampista di corsa e sostanza che Spalletti aveva chiesto per completare la rosa del suo Napoli. Arrivato dal Fulham dopo la retrocessione in Championship, gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere sul suo positivo impatto nel campionato italiano e nello specifico nella rosa azzurra.

Come riporta Tuttomercatoweb:

"Perno centrale di centrocampo capace di giocare in una linea a due e in una linea a tre, oltre alla fisicità il camerunense metterà in mostra anche una buonissima qualità con la palla fra i piedi. Al buon dribbling abbina corsa e interdizione, anche se deve migliorare nel vedere la porta con le conclusioni da lontano. Un colpo che potrà comunque diventare importante, nell'economia del gioco del Napoli".