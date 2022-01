Tiki Taka, Cruciani fa arrabbiare Buccirosso: "Quello che dici è una ca**ata!" [VIDEO]

Durante la puntata di Tiki Taka, in onda su Italia Uno, uno degli ospiti era Carlo Buccirosso che spera sempre, da tifoso del Napoli, come voleva De Laurentiis, di formare una squadra di tutti napoletani. Un'idea affascinante ma non per Giuseppe Cruciani:

Lite Cruciani-Buccirosso

"Ca**ata! Nel calcio moderno non si può vedere se sei napoletano per giocare nel Napoli".

Bucciroso ha aggiunto:

"Cruciani mi sei simpatico, però fammi parlare".

Ivan Zazzaroni ha deciso poi di difenre l'attore napoletano: