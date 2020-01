Tifosi Napoletani, torna questa sera dalle 20:45 su CN24 Tv: Montuori si 'sveste' da conduttore dopo 33 anni

Questa sera tifosi napoletani in diretta su tele A canale 18 dgt e CalcioNapoli24 canale 296 dgt e su Facebook e YouTube. Marica Fruscio sarà la presentatrice con il direttore Gennaro Montuori che si svestirà dopo 33 anni dai panni di conduttore e insieme agli ex Napoli Carannante, Filardi e Di Fusco analizzeranno da opinionisti gli errori commessi dagli azzurri nella gara persa con l’Inter e con un occhio particolare al mercato e sulla prossima gara Lazio-Napoli. Insieme a loro l’avvocato Tuccillo e il giornalista Pompameo e per la musica la splendida voce di Ida Rendano. Vi aspettiamo stasera...