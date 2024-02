Il comportamento di Victor Osimhen ha fatto arrabbiare moltissimi tifosi del Napoli, che si aspettavano tutt'altro dall'attaccante nigeriano. Dopo l'assenza durata oltre un mese, Osimhen è rientrato a Napoli in ritardo, ieri si è presentato a Castel Volturno quando l'allenamento era già cominciato e oggi non è stato convocato per Napoli Genoa. Sentite cosa gli dicono i tifosi napoletani.

