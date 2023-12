The Guardian - Mazzarri come un attore dei cinepanettoni di De Laurentiis, ma il suo Napoli non fa ridere

The Guardian si occupa del Napoli. Lo fa con Nicky Bandini, che scrive che nonostante il rinnovo di Osimhen, il film di Natale di Napoli non fa ridere. Ricorda che venerdì è ricorso il 40esimo anniversario del primo cinepanettone: “Vacanze di Natale”.

Dopo il licenziamento del francese, è arrivato Mazzarri descritto così dal quotidiano:

"Il suo sostituto, Walter Mazzarri, aveva già guidato il Napoli, portandolo al terzo posto nel 2011 e al secondo nel 2012. Proprio come gli attori di quei cinepanettoni, il suo ruolo non era quello di emozionare il pubblico ma di rassicurarlo sul fatto che eravamo tornati su un terreno familiare. Nessuno si aspettava che vincesse dei premi, solo di riascoltare le battute che li avevano fatti sorridere anni prima. Ma il calcio non funziona così".

Bandini descrive la partita con la Roma, i minuti finali in cui il Napoli ha giocato in otto per le espulsioni di Politano e Osimhen, e l’infortunio di Natan: "Qualsiasi valutazione del lavoro di Mazzarri dovrebbe riconoscere che ha affrontato una serie di partite particolarmente impegnative.

Garcia non è mancato a Napoli, e nessuno sta sostenendo che la squadra fosse su una buona strada sotto la sua guida, ma è comunque vero che ha perso meno volte durante le sue sedici partite rispetto a Mazzarri in appena otto".

Bandini è rimasta colpita dall’uso della prima personale singolare di De Laurentiis nell’intervista al Corriere dello Sport: