The Guardian - Al Thani pronto ad acquistare il Manchester United: offerti 4,5 miliardi di euro

Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar attuale proprietario del PSG, avrebbe intenzione di acquistare il Manchester United. Secondo quanto si legge sul Guardian, l'offerta sarebbe di 4,5 miliardi di euro ma Glazer al momento sembra non voler scendere al di sotto dei 6 miliardi di euro. The Guardian parla anche di come Al Thani e la sua Qatar Sport Investments siano anche già all'opera per dimostrare, qualora l'offerta venisse accettata, alla UEFA che i Red Devils e la formazione parigina sarebbero amministrate da strutture totalmente indipendenti fra loro.