The Best FIFA, Spalletti tra i finalisti grazie allo scudetto vinto con il Napoli!

Ultime notizie Napoli - La FIFA si prepara ancora una volta a incoronare i migliori interpreti del calcio femminile e maschile nei The Best FIFA Football Awards™ 2023, con la conferma di una lista di candidati ricca di stelle. Tra cui l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

The Best FIFA Men’s Coach, i candidati

'The Best' è il premio che la FIFA assegna al miglior giocatore dell'anno solare sulle base di voti che arrivano da rappresentanti dei media, da commissari tecnici e dai capitani delle Nazionali.

Pep Guardiola (Manchester City) Simone Inzaghi (Inter) Luciano Spalletti (Napoli/Italia)

La motivazione per Spalletti:

"Prima del 2023, il Napoli era arrivato in testa alla classifica di Serie A solo quando era guidato dal genio di Diego Maradona. Entrambi gli scudetti azzurri erano arrivati durante i sette anni di permanenza del Diez a Napoli. Prima dell'arrivo di Spalletti. Il 64enne ha messo insieme in modo meticoloso un'eccellente squadra, guidata dai candidati al The Best FIFA Football Award Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli ha vinto il campionato con cinque partite di anticipo e ha segnato 77 gol, pur avendo la difesa più forte del campionato. Il successo di Spalletti, che ha portato il Napoli a vincere il primo titolo dopo 33 anni, gli ha permesso di essere nominato per la prima volta allenatore dell'anno in Serie A. In agosto è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale italiana"

Come sono stati determinati i finalisti del The Best FIFA Men's Coach Award

Dalla rosa dei cinque allenatori, ogni votante ha fatto la sua prima, seconda e terza scelta per il premio.

I punti sono stati assegnati ai candidati a seconda della loro posizione (cinque punti per il primo, tre per il secondo e uno per il terzo).

Gli allenatori delle squadre nazionali nominati non potevano votare per se stessi.

Le selezioni dei quattro gruppi di voto - allenatori, capitani, giornalisti e tifosi - contavano ciascuna per il 25% del voto totale, indipendentemente dal numero di votanti di ciascun gruppo.

Il premio per il miglior allenatore maschile FIFA sarà assegnato al tecnico che avrà ottenuto il maggior numero di punti.

In caso di parità di punteggio tra i finalisti, il premio sarà assegnato al tecnico che avrà ricevuto il maggior numero di selezioni di prima scelta.

La procedura di voto per il Premio FIFA per il miglior allenatore maschile è supervisionata da osservatori indipendenti. I risultati saranno pubblicati integralmente su FIFA.com dopo la cerimonia di premiazione del 15 gennaio 2024.

I The Best FIFA Football Awards 2023, che premiano i migliori protagonisti dello sport più popolare del mondo, si svolgeranno il 15 gennaio 2024 a Londra.

L'evento di gennaio segnerà la terza volta che la FIFA terrà i Best FIFA Football Awards a Londra, dopo che le cerimonie di premiazione del 2017 e del 2018 si sono svolte nella città.

Le candidature per la Miglior giocatrice FIFA, il Miglior giocatore FIFA, il Miglior allenatore femminile FIFA, il Miglior allenatore maschile FIFA, il Miglior portiere femminile FIFA, il Miglior portiere maschile FIFA, il FIFA Puskás Award e il FIFA Fan Award sono state annunciate a settembre 2023.

Da queste liste, tre finalisti nella maggior parte delle categorie saranno selezionati da una giuria internazionale composta da quattro gruppi: allenatori delle squadre nazionali, capitani delle squadre nazionali, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA, con oltre un milione di voti registrati in tutto il mondo.

Le selezioni dei quattro gruppi di voto - allenatori, capitani, giornalisti e tifosi - contano ciascuna per il 25% del voto totale, indipendentemente dal numero di votanti di ciascun gruppo. I finalisti saranno annunciati attraverso le piattaforme digitali della FIFA e i vincitori saranno incoronati in una ricca cerimonia a Londra il 15 gennaio 2024.

I finalisti del FIFA Puskás Award sono invece determinati da una combinazione di voti dei tifosi e di giurati esperti, mentre il vincitore del FIFA Fan Award è deciso esclusivamente dal voto dei tifosi su FIFA.com, a partire da un elenco iniziale di tre nominativi.

I The Best FIFA Football Awards premiano i migliori candidati in ogni ambito, indipendentemente dal campionato o dalla nazionalità, per i rispettivi risultati ottenuti durante il periodo di qualificazione designato. Non solo rappresentano il massimo riconoscimento per allenatori e giocatori, ma sono anche un modo per celebrare i tifosi.

I seguenti premi verranno assegnati durante la cerimonia:

The Best FIFA Women’s Player

The Best FIFA Men’s Player

The Best FIFA Women’s Coach

The Best FIFA Men’s Coach

The Best FIFA Women’s Goalkeeper

The Best FIFA Men’s Goalkeeper

FIFA Puskás Award (miglior gol dell'anno)

FIFA Fan Award

FIFA Fair Play Award

FIFA FIFPRO Women’s World 11

FIFA FIFPRO Men’s World 11

Il periodo di qualificazione per i premi femminili - Miglior giocatrice, Miglior allenatore e Miglior portiere - va dal 1° agosto 2022 al 20 agosto 2023, data della finale della Coppa del mondo femminile FIFA.

Per i premi maschili - Miglior giocatore, Miglior allenatore e Miglior portiere - il periodo di qualificazione era compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023.

Il FIFA Puskás Award sarà assegnato all'autore del gol più bello nel periodo di qualificazione pertinente - tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023.

