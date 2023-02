The Best FIFA Men's Coach: Ancelotti tra i 3 candidati, Scaloni il favorito

Ultime notizie - Miglior allenatore della stagione secondo la FIFA: sono tre i finalisti e c'è anche Carlo Ancelotti, ma il favorito è Scaloni. La FIFA ha annunciato i 3 finalisti candidati al premio The Best FIFA Men’s Coach. Non ci sono allenatori di Serie A, ma c'è comunque il tecnico italiano Carlo Ancelotti. Questi i 3 finalisti:

Carlo Ancelotti (Italia / Real Madrid CF)

Pep Guardiola (Spagna / Manchester City FC)

Lionel Scaloni (Argentina)