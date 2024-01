The Athletic - Mazzarri non mantiene la promessa: passi al 3-4-3 o il prossimo taxi rischia di portarlo a casa, in Toscana

Ultime notizie SSC Napoli - Crisi in casa Napoli, con Walter Mazzarri che al momento non è riuscito nella missione di recuperare terreno in una stagione difficile. The Athletic scrive:

"Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma prima di Natale, il tecnico toscano ha passato così tanto tempo a dare le sue spiegazioni che quando è uscito dallo Stadio Olimpico, il pullman della squadra era già partito ed è dovuto tornare a Napoli in taxi. La sconfitta di domenica allo Stadio Grande Torino, uno scoraggiante 3-0, è arrivata ancora più lontano da casa. Mazzarri dopo non si è presentato davanti alle telecamere. (…) Quando Mazzarri è tornato per un secondo mandato a novembre, sapeva che non sarebbe stato semplice; e le sue prime partite non sarebbero potute essere più difficili. E’ stato salvato a Bergamo da Elmas che poi è stato venduto al Lipsia. Dopo quella partita ci si aspettava che avrebbe iniziato a ottenere risultati soddisfacenti. Poi il Frosinone si è presentato a Fuorigrotta per la Coppa Italia e ha vinto 4-0.

Anche i giocatori stanno peggiorando, il che è, per certi aspetti, comprensibile. Considerando quanto lo scudetto abbia significato per la città, è difficile aspettarsi che i giocatori non si sentano soddisfatti. Kvaratskhelia non ha raggiunto gli stessi standard del suo primo anno in Italia. Lobotka e Anguissa irriconoscibili, mentre Osimhen è stato spesso fuori per infortunio, o arrabbiato in campo. Nel frattempo Mazzarri ha promesso a De Laurentiis che avrebbe sacrificato i propri principi e fatto giocare la squadra nello stile di Spalletti della scorsa stagione. Ma se i risultati non arrivano in un 4-3-3, forse è il momento per lui di tornare alla difesa a 3 che conosce. Altrimenti, il prossimo taxi che chiamerà potrebbe essere per riportarlo a casa in Toscana".