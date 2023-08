The Athletic - Insigne, nuova lite con l'allenatore del Toronto: lascia nervoso l'allenamento, il motivo

È successo ancora, a Lorenzo Insigne, che ieri ha lasciato a metà la seduta d'allenamento col Toronto FC dopo un'accesa lite con l'allenatore, Terry Dunfield: a riferirlo è The Athletic, secondo cui Insigne avrebbe detto a Dunfield che avrebbe deciso lui se giocare o meno la gara in programma questo fine settimana contro il Columbus Crew:

"La discussione sembra nata dal fatto che Dunfield avrebbe deciso di far alternare Insigne con l’attaccante ventenne Deandre Kerr. Lasciando il campo d'allenamento, Insigne ha fatto commenti dispregiativi sul Toronto e sul trattamento che gli sarebbe riservato, trattamento diverso rispetto ad altre stelle della MLS. La discussione tra Insigne e Dunfield è continuata nello spogliatoio della squadra. Un portavoce del Toronto ha precisato che Insigne è tornato in gruppo venerdì e che è partito per la trasferta e sarà a disposizione del mister. Quella di giovedì, non è stata la prima volta che Insigne ha abbandonato l'allenamento prima della fine".