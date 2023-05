TGR Campania - Spalletti verso l'addio, 3 motivi dietro le sue possibili dimissioni

Calciomercato Napoli - La redazione del TG Rai Campania fa il punto della situazione in merito al futuro di Luciano Spalletti al Napoli:

"La cena del buonumore, dell'amicizia e del ringraziamento potrebbe essere stata anche l'ultima. La definizione che ha dato De Laurentiis sull'incontro della settimana scorsa con Luciano Spalletti non chiarisce di certo il futuro dell'allenatore, che forse non a caso aveva lasciato la parola al club. "Vi depisteremo", aveva anche detto.

Così qualche giorno fa il prolungamento del contratto fino al 2025 sembrava a un passo, oggi invece la bilancia pende più dalla parte dell'addio. L'opzione esercitata dalla società per il rinnovo automatico di una stagione sarà inutile se il tecnico dovesse scegliere la strada delle dimissioni, magari proprio per quella comunicazione arrivata via pec, o forse per la telefonata non ricevuta dopo la conquista dello scudetto a Udine, o ancora per il proclama Champions che mal si sposa con le strategie sempre accorte al bilancio".