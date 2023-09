Terremoto Napoli: panico e gente in strada! Forte scossa in città alle 19:45: magnitudo ed epicentro

Ultime notizie Napoli - Fortissima la scossa di terremoto avvertita in tutta Napoli alle ore 19:45: trema ancora la terra nel capoluogo campano. La forte scossa è stata avvertita in ogni zona della città, ma ancor più pesante nella zona di Campi Flegrei e zone limitrofee: Pianura, Fuorigrotta e gli altri quartieri. L'Ingv, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato che: "Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero".

Con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, la magnitudo del terremoto a Napoli registrata da INGV è di 3.8: medio-forte, ma breve, fortunatamente, la scossa avvertita in città. L'epicentro ai Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni, ad una profondità di 1,7 chilometri. La magnitudo preliminare era stata stimata in 3.6, adesso con i dati rivisti dall'INGV è stata fissata a 3.8 "con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1470 ad una profondità di 2,5 km", con epicentro nella zona degli Astroni. Il terremoto è stato avvertito in varie zone della città, soprattutto nei quartieri dell'area occidentale e in quelli collinari: Fuorigrotta, Agnano, e Vomero. Panico al cinema The Space, dove gli spettatori sono fuggiti dalle sale.

La scossa è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani, come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea, come Pozzuoli, Quarto, e nell'area a nord di Napoli, come Villaricca, Mugnano e Marano. La scossa è stata rilevata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise. Già in campo anche i vigili del fuoco. La scossa è stata molto forte ed è durata diversi secondi, avvertita distintamente anche nei quartieri del centro storico di Napoli, come Montecalvario e Avvocata.

? Il momento della scossa di #terremoto durante il telegiornale della #TgrCampania della sera condotto da Alessandro Di Liegro ? tutti gli aggiornamenti sul sito della @TgrRaiCampania @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/4LFRGoYKUR — Antonello Perillo (@anperillo) September 7, 2023

Da Twitter, il rilevatore di Sismo ha subito segnalato a 9 km da Napoli un possibile epicento: 120 segnalazioni in un raggio di 15 km.

Arriva anche il commento via Twitter del conduttore Rai, i cui studi sono vicino la zona di Campi Flegrei, Marco Liorni:

"Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma".