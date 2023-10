Terremoto Campi Flegrei, prove di evacuazione al Maradona prima di Napoli-Fiorentina: ecco com'è andata

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha svelato le prove di evacuazione di Napoli-Fiorentina, allo stadio Maradona:

"Il silenzio innaturale dello stadio prima dell'ordine di evacuazione che viene dato via radio e poi attraverso l'altoparlante dello stadio. Una prova poche ore prima di Napoli-Fiorentina. Sono le 16,30 e il club azzurro ha voluto perfezionare il piano di fuga dagli spalti, in caso di scossa di terremoto nel corso della partita. O anche nei minuti che precedono il fischio d'inizio. Si fa sempre, ogni anno, una prova generale, ma stavolta sono la Prefettura e la Protezione Civile ad aver sollecitato ad eseguirla proprio in questi giorni di allerta per la crisi di bradisismo che ha come epicentro la Solfatara e Agnano che sono distanti solo un paio di chilometri dallo stadio.

In centocinquanta hanno simulato di essere spettatori spaventati, pronti a ottenere delle indicazioni per la via di fuga. E in cinquanta, alternandosi, hanno simulato le modalità con cui dare sostegno ai tifosi in fuga dagli spalti. In maniera ordinata, evitando il panico. Una maxi-organizzazione che vede il club azzurro in prima linea. Una cosa deve essere chiara: nel caso di scossa, l'ordine di evacuazione dallo stadio tocca al capo dell'ordine pubblico, ovvero al dirigente del commissariato, Spagnuolo. E lo farà anche attraverso un annuncio all'altoparlante dello stadio. Nessun allarmismo, massima prudenza".