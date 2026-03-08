Terremoto in Campania, scossa avvertita dalla popolazione: domani scuole chiuse
Notizie 17:45
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Terremoto in Campania, più precisamente a Forino (Avellino): magnitudo e dettagli
Ultime notizie - I sismografi dell'INGV hanno registrato una scossa di magnitudo 2.8 alle ore 7:28 di questa mattina con epicentro nella zona di Forino, in provincia di Avellino ad una profondità di 2,8 chilometri. L'evento è stato avvertito dalla popolazione anche nei comuni limitrofi.
Terremoto Avellino, scuole chiuse domani 9 marzo
Dopo il terremoto di lieve entità avvertito ad Avellino, nella zona di Forino, non si registrano danni a persone o cose.
Domani, però, le scuole del comune di Forino resteranno chiuse a scopo precauzionale. A comunicarlo è stato il sindaco Antonio Olivieri, spiegando che ci sarà un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico in tutti gli edifici scolastici:
"Tutte le scuole resteranno chiuse al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche di sicurezza".
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