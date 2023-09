Notizie Calcio - "Terremoto a Napoli in piena notte alle 3.35. Leggero panico tra i calciatori dell’Udinese svegliati dalla scossa improvvisa". E' quanto rivelato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia molto vicino all'ambiente friulano, su Twitter. Del resto la squadra bianconera è già in città in vista del match di stasera allo stadio Maradona e, come riferito, c'è stato un inquietante risveglio anche se poi la situazione fortunatamente è rientrata.