Tensione Napoli-FIGC, Corbo svela: "Clausola pretesto, ADL-Spalletti nemici da mesi: la verità"

Scontro SSC Napoli-FIGC per Luciano Spalletti: non un caso ma frutto di mesi di tensioni. Lo svela Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica: “Inevitabile e violento lo scontro tra De Laurentiis, Gravina e l’ex allenatore del Napoli. Da mesi l’uno contro l’altro, quindi tutti contro tutti”, si legge. Il titolo è il seguente: "Caso Spalletti, la penale che blocca la Nazionale è un pretesto".

Secondo quanto infatti rivela il giornalista, c’è distanza tra Aurelio De Laurentiis e l’ex allenatore del Napoli ormai da mesi. Il che porta, di conseguenza, a tale nuova situazione che ha aperto un caso mediatico di portata nazionale. Ecco un breve estratto:Â

Un contenzioso tra la Federazione ed il Napoli per la panchina della Nazionale può sembrare una follia. È solo un incidente della cronaca. Immaginando un crocevia, arrivano per una curiosa fatalità nello stesso momento allo stesso punto tre personaggi. Carichi di livori.

Non sono amici, anzi segretamente nemici. Da mesi l’uno contro l’altro, quindi tutti contro tutti. Inevitabile e violento lo scontro. La penale che Spalletti dovrebbe pagare a De Laurentiis per svincolarsi dal Napoli e passare alla Nazionale è solo il pretesto per un conflitto. È stato più cercato che evitato. Porta allo scoperto livori e dispetti. Poteva riappacificare i due tesserati Gabriele Gravina, con la sua autorevolezza di presidente della Federcalcio. Ma anche Gravina ha una parte in commedia. È in pessimi rapporti con il presidente De Laurentiis. Che tiene a farlo sapere.