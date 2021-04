Tema diritti tv rimandato, nessuna menzione del caso Agnelli-Superlega: il comunicato della Lega

SERIE A - Dopo la conclusione dell'Assemblea di Serie A, arriva la nota della Lega con il resoconto della riunione: "L'Assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. Ai fini della ripartizione delle risorse da proventi audiovisivi, i Club hanno approvato il correttivo da utilizzare per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico. Per quanto riguarda i diritti tv sul territorio italiano per il triennio 21/24 le Società hanno deliberato di bandire nuovamente il Pacchetto 2 martedì prossimo". Nessuna menzione, dunque, in merito ad uno dei temi di queste ore: il caos Superlega e la posizione di Agnelli rispetto agli altri club di Serie A.