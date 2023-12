Tare svela: "Avevo preso Cavani prima del Napoli, e ho un rimpianto anche su Kim..."

Notizie Calcio Napoli- Presente negli studi di Cronache di Spogliatoio dopo la trasmissione in esclusiva su YouTube della finale del Mondiale per club, Igli Tare, ex Ds della Lazio, ha svelato alcuni retroscena: “Avevo preso Cavani alla Lazio anni fa. Poi all'ultimo Zamparini non me l'ha voluto dare, ma era fatta per un prestito con obbligo di riscatto”. Un rammarico, anni più tardi, anche su Kim esploso in casa Napoli: “E' un altro rimpianto. Avevamo fatto un'offerta quando era allo Shanghai, prima che andasse al Fenerbahce".