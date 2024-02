“Grazie Dio mio per un altro anno di vita, solo gratitutide per Dio”; è quanto scrive Natan sul suo profilo Instagram in riferimento al giorno del suo compleanno.

Compleanno Natan: quanti anni compie il difensore del Napoli

Nato il 6 febbraio del 2001, il difensore verdeoro compie oggi 23 anni. E per l’occasione si è fatto il più bel regalo: il rientro in campo, perché il problema alla spalla è ormai definitivamente accantonato ed è finalmente arruolabile. Ora la decisione passerà a Walter Mazzarri, ma lui è pronto.