Tamponi Lazio, parzialmente accolto il ricorso di Lotito

Ultime calcio - La vicenda delicata dei tamponi per la Lazio non ha messo il punto definitivo nella giornata di oggi. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI si è infatti pronunciato oggi sui ricorsi presentati da Claudio Lotito e dalla società biancoceleste, nonché dai medici sociali dottori Pulcini e Rodia. Questi ultimi erano stati condannati all’inibizione per dodici mesi, stessa sanzione comminata al presidente biancoceleste, mentre la società era stata condannata a un’ammenda totale da €200.000,00. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto i primi motivi di ricorso, accogliendo però quelli relativi alle sanzioni comminate e rinviando gli atti alla Corte d’Appello Federale per rivalutare la misura delle sanzioni stesse. Dunque, bisognerà aspettare che si pronunci l’organo giudiziario di secondo grado della FIGC, ma questo lo farà soltanto sull’entità delle nuove inibizioni.