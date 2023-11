Tabù Maradona, Napoli senza vittorie dal 27 settembre: un solo clean sheet in 7 gare | GRAFICO SKY

Ultime news calcio Napoli - Dopo il pari con l'Union Berlino in Champions League, si allunga la striscia di risultati senza vittorie casalinghe per la squadra di Rudi Garcia. Al Maradona quest'anno tra campionato e UCL, finora solo due vittorie su sette partite, e una sola gara senza subire reti: la prima, con il Sassuolo.

La redazione di Sky Sport ne analizza i numeri con un'infografica:

"La vittoria contro l’Union Berlino è sfumata e allo stadio 'Maradona' quest’anno non è la prima volta. Anzi. Perché a colpire, in questo avvio di stagione del Napoli, è il rendimento casalingo. Dove la squadra di Rudi Garcia, considerando sia il campionato che la Champions, non vince da un mese e mezzo. L’ultima volta che ha centrato i tre punti, era lo scorso 27 settembre: 4-1 contro l’Udinese. Fanno quarantatré giorni senza un successo in casa. Poi sono arrivati due ko con Real Madrid e Fiorentina e due pari, con il Milan e appunto quello di ieri con i tedeschi.

Napoli, un solo clean sheet in 7 gare in casa. Non solo la vittoria che in casa non viene da sei settimane. C’è un altro dato su cui il Napoli deve lavorare, sempre allo stadio 'Maradona'. Dove l’unico clean sheet è stato alla seconda giornata di campionato contro il Sassuolo: un 2-0 firmato Osimhen e Di Lorenzo. Poi, in casa, il Napoli tra Serie A e Champions ha sempre subito almeno un gol. Dodici in 7 partite, per l’esattezza. Non pochi, per questo serve lavorare per fare meglio".