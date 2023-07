Svolta Champions, il quinto posto in Serie A potrà valere la qualificazione

Sono diverse le novità che la UEFA adotterà con la riforma della Champions League a partire dalla stagione 2024/25. La più evidente riguarda chiaramente il numero delle squadre, che passerà da 32 a 36.

Champions League

Svolta Champions, quinto posto vale la qualificazione

Come riporta Calcio&Finanza, la Federcalcio europea ha indicato che sulla base della lista di accesso UEFA Champions League per il ciclo 2021-2024, quattro posti aggiuntivi nel ciclo 2024-2027 saranno assegnati con tre diverse modalità. Un posto aggiuntivo per la fase a girone unico sarà assegnato alla federazione in quinta posizione nella lista di accesso in base al ranking per Paesi UEFA. Se le società di Serie A dovessero mettere insieme la migliore o la seconda migliore performance collettiva di stagione, la quinta in classifica acquisirebbe il diritto di prendere parte alla Champions League dell’anno successivo. Di seguito la top 5 del 2022/23:

Inghilterra – 23.000 Italia – 22.357 Germania – 17.125 Spagna – 16.571 Belgio – 14.200

Replicando nel 2023/24 una situazione simile, l’Italia guadagnerebbe un posto aggiuntivo nella fase a girone unico della nuova Champions League.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli