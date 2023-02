Superlega, la Juventus non molla! Repubblica: spunta la strategia del club bianconero

Notizie calcio - A tre mesi dalla decisione finale della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla Superlega, il Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17 e ha respinto l’opposizione della Uefa con una clamorosa sentenza favorevole alla Superlega: “Fifa e Uefa non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei".

L'edizione odierna di Repubblica torna così a parlare proprio del tema Superlega, evidenziando la posizione della Juventus nel caso specifico:

"Tenere viva l’opzione Superlega vuol dire dotarsi di uno strumento utile anche nella battaglia legale. Per non mostrarsi né arrendevoli, né colpevoli: in fondo, la Juventus ribadisce quotidianamente come si senta vittima di decisioni «illogiche e infondate». La Juventus non ha intenzione di abbandonare la propria partita, nemmeno dopo il cambio di dirigenza".