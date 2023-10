Supercoppa Italiana, la Fiorentina 'scarica' De Laurentiis: la smentita

Ultime notizie calcio - S'è parlato tanto nelle ultime ore di De Laurentiis e Commisso pronti a minacciare di disertare la Supercoppa Italiana. Con De Laurentiis che oggi alla Luis su questo tema ha dichiarato:

"I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Quando uno parla di sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi devo preoccupare. Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate’".

Ma la Fiorentina, infastidita, s'è tirata fuori dalle polemiche e durante la trasmissione "Buongiorno Viola Park" in diretta sui canali ufficiali del club toscano, ha subito smentito la notizia, "chiarendo che la società non ha assolutamente comunicato di non voler giocare la Supercoppa, e che la squadra si recherà regolarmente in Arabia per giocarsi il trofeo insieme a Inter, Lazio e (forse) Napoli".