Supercoppa italiana, a breve il sopralluogo: ADL resta contrario! Spuntano le date: le ultime

Notizie calcio. L’ultima sosta per le nazionali del 2023 si avvicina e la Lega Serie A ha deciso che quella sarà l’opportunità per l’ultimo sopralluogo a Gedda, sede della prima edizione della Supercoppa Italiana con la formula delle Final Four. Questa volta insieme ai dirigenti delle quattro squadre che parteciperanno al torneo, Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli.

Supercoppa Italiana, le possibili date

Come riportato dal Corriere dello Sport, questo dovrebbe essere l’ultimo passo per la formalizzazione del calendario della Supercoppa, non ancora ufficializzato dalla Lega, che conta di farlo proprio entro metà novembre. Dopo le indiscrezioni delle settimane scorse, sembra che solamente il Napoli, nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis, sia contrario ad affrontare il viaggio in Medio Oriente, per i rischi che una trasferta del genere in questo periodo storico comporta a livello di sicurezza delle squadre e di tutto il personale che volerà a Gedda durante la Supercoppa.

Il sopralluogo servirà per scegliere gli alberghi, verificare e constatare lo stato dei campi e dei centri sportivi in cui si terranno gli allenamenti, e mettere a punto la spedizione di gennaio, mese prescelto per il torneo con inizio, al momento provvisorio come detto, il 21 gennaio con la prima semifinale fra Fiorentina e Napoli. Il giorno dopo andrà in scena la seconda, Lazio-Inter. Mentre la finalissima è in programma il 25 gennaio, mentre le perdenti torneranno subito in Italia, ma con la promessa di organizzare in terra saudita un’amichevole nel prossimo futuro.