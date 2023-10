Super-gol di Ghoulam, stupenda punizione! Non segnava da Bologna-Napoli del 2019 | VIDEO

Grandissimo gol di Faouzi Ghoulam! L'ex terzino del Napoli è tornato a giocare dopo il lunghissimo infortunio e adesso è il terzino dell'Hatayspor, squadra del campionato di calcio turno. Oggi Ghoulam ha segnato un bellissimo gol su calcio di punizione nella partita Fenerbahce-Hatayspor 4-2, terminata con una sconfitta per la sua squadra.

Ghoulam ha segnato su punizione con il piede sinistro, quando il risultato era di 3-0 per i padroni di casa, siglando così il momentaneo 3-1. Si tratta del suo primo gol stagionale. Ghoulam non segnava dal 25 maggio 2019 nella partita Bologna-Napoli 3-2. Guarda il video in allegato su CalcioNapoli24.