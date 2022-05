Summer Show 2022, al Mec Paestum Hotel il convegno 'Parità genere nello sport': presente il gotha calcio italiano

In occasione del Summer Show 2022, al Mec Paestum Hotel si terrà l'importante convegno "PARITÀ DI GENERE NELLO SPORT" organizzato dal Consiglio Nazionale Forense con il patrocinio del CONI, della FIGC e dell'Associazione Avvocati dello Sport.

Tra gli ospiti che interverranno:

Maria Masi (Presidente Consiglio Nazionale Forense)

Giovanni Malagò (Presidente CONI)

Valentina Vezzali (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport)

Giancarlo Abete (Presidente LND)

Lorenzo Casini (Presidente Lega Serie A)

Gabriale Gravina (Presidente FIGC)

Agli Avvocati partecipanti, l'evento riconosce 3 Crediti Formativi per ciascuna sezione e inizierà il 27 maggio alle ore 10:30 a Paestum. Iscrizione gratuita.

Nel pomeriggio, ci si sposterà all'Olimpia Cilento Resort per gli eventi sportivi e gli spettacoli dal vivo in compagnia di tantissimi ospiti. Verrà premiato anche l'attaccante del Napoli calcio Victor Osimhen.

Sta per arrivare l'evento sportivo più atteso dell'estate! Si terrà da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022: si inizia venerdì con tornei di calcio e padel, cena e spettacoli. Durante la serata, Raffaele Auriemma premierà importanti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo. Si continua il sabato con la presentazione del libro "La giustizia nello sport", tantissime attività sportive e ricreative, l'esibizione di Foot Volley e Table Volley e tanto altro. Domenica piscina, mare e tanto divertimento all'Olimpia Cilento Resort. Per info e prenotazioni del weekend: 0974972090.

Il premio Miti nello Sport sarà la kermesse che arricchirà la prima edizione dell’evento Summer Show 2022 organizzato dalla famiglia Acanfora presso l’Olimpia Cilento Resort ad Ascea Marina dal 27 al 29 maggio. Sul palco dell’anfiteatro da 400 posti a sedere saranno consegnati riconoscimenti agli sportivi, dirigenti oppure atleti, che si sono fatti apprezzare durante la stagione agonistica 2021-2022. Durante la serata sono attese le incursioni dell’attore comico Paolo Caiazzo. Gli ospiti della struttura che affaccia direttamente su di una spiaggia finissima dal colore dorato tra le più belle del Cilento, saranno accolti dalle note di Nic Cavaliere e la sua band per l’aperitivo che verrà servito venerdì pomeriggio su di una terrazza che guarda dalla scogliera di punta del Telegrafo e giunge fino al Porto di Casal Velino Marina. Il sabato potranno scegliere di darsi battaglia in tornei di calcetto e di padel, oppure prendere il sole nei pressi delle due piscine lagunari. Dopo cena sarà trasmessa su due maxischermi la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, per poi assistere al concerto dei Toledo una band tribute di Pino Daniele. Agenti sportivi ed avvocati saranno presenti nella piazza del villaggio il sabato mattino per partecipare ad una tavola rotonda a cura della Commissione di diritto sportivo del consiglio nazionale forense. Presenti l'ex ct dell'Italia Giampiero Ventura, l'ex allenatore di Spal e Cagliari Leonardo Semplici, l'ex guerriero campione d'Italia Salvatore Bagni e tanti altri personaggi illustri dello sport.

Tra i premi che saranno consegnati durante l'evento Summer Show all'Olimpia Cilento Resort dal 27 al 29 maggio:

Premio alla rivelazione del campionato: Destiny Udogie - Udinese

- Udinese Premio al miglior Under 20 del campionato: Ebrima Darboe - Roma

- Roma Premio miglior Under 23 di serie A: Victor Osimhen - Napoli