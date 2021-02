"Sudate la maglia", il messaggio dei tifosi al Napoli di Gattuso: tutti vogliono una prestazione di alto livello

Napoli - La squadra di Gattuso cerca l'impresa al Maradona contro il Granada. Il Napoli ci crede, i tifosi chiedono una prestazione di alto livello. Lo hanno ribadito ieri nel tardo pomeriggio a Palazzo Caracciolo. Una ventina di persone ha atteso l’arrivo della squadra nel ritiro in centro città. Qualche incitamento e un invito abbastanza chiaro a tirare fuori gli attributi. Poi il classico: «Sudate la maglia». Sarà necessario per eliminare il Granada, intenzionato invece a scrivere una pagina della sua storia: sono stati convocati tutti i giocatori, pure gli infortunati, proprio per vivere insieme la possibile qualificazione agli ottavi