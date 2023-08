Subbuteo Maradona, una celebrità senza tempo: fino al 12 agosto in piazza Castel di Sangro | FOTO

Nell'anno del Terzo Scudetto del Napoli, arriva in Italia il Subbuteo Maradona, edizione a tiratura limitata che riporta in campo le celebrità che hanno reso grande il Napoli a cavallo tra gli anni '80 e '90. E chiaramente porta il nome di colui che ha scritto la storia passata della società partenopea. Una storia che è rimasta nei cuori di milioni di persone e che nonostante il trentennio passato scatena un tripudio di emozioni raccontarne le gesta ed i campioni.

Non a caso, nell'anno dello scudetto - ad onor del vero la società partenopea era ancora a metà campionato - i due imprenditori del Giocattolo - Rosario Fiorillo e Pasquale Petrullo siglano un importante accordo per la produzione di mille copie da portare nel mercato italiano. Il Subbuteo Maradona esiste da sempre nella versione del Mondiale con la maglia albiceleste e mai i tifosi azzurri avevano potuto giocare con la propria formazione preferita.

Per chi non lo avesse mai conosciuto, il Subbuteo è un gioco da tavolo, nato in Inghilterra, dove adulti e bambini possono replicare una partita di calcio con una formazione a scelta o possono riprodurre fedelmente le grandi sfide dei campioni. Certo, l'esito della partita dipenderà solo dalla vostra bravura.

Una sfida che vi attende fino al 12 agosto presso il ritiro di Castel Di Sangro, con trecento copie disponibili per la vendita ed una doppia sfida da vincere. La prima è sul campo, la seconda è invece un vero e proprio match fuori campo. Con il Maradona The Game, dovrai rispondere alle domande sul calciatore più forte di sempre. E tu quante ne sai?.

Il gioco è acquistabile solo in Campania presso rivenditori autorizzati RF Toys Distribution oppure online.