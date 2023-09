La sfida di ieri sera tra Romania e Kosovo, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, ha avuto come protagonisti in negativo un gruppo di tifosi romeni per cori e striscioni offensivi contro i rivali.

Per tale accaduto adesso la Romania è sotto investigazione. Diverse le accuse, tra cui chiaramente anche quella di razzismo. La notizia, diramata in Romania, ha trovato conferme anche da ambienti UEFA.

Lo riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.