Circola sul web uno striscione del 2014: "San Gennaro fa che De Laurentiis non torni dall'America" [FOTO]

Circola sul web la foto di uno striscione tra le strade di Napoli che recita: "San Gennaro ti chiediamo un miracolo in più... fa che De Laurentiis dall'America non torni più e al nostro Napoli pensaci tu". Risale a settembre 2014, fu esposto tra le vie della città come segno di protesta nei confronti del patron azzurro. Clima difficile in casa Napoli, la situazione peggiora giorno dopo giorno alla vigilia di un big match come quello contro il Liverpool in Champions League.

