Stop Serie A, Repubblica svela: "Caso Coronavirus, De Laurentiis voleva mandare subito il Napoli in ritiro"

Notizie Napoli calcio. L'emergenza Coronavirus ha di fatti bloccato anche il mondo del calcio: c'è ancora incertezza visto il propagarsi del virus, con la data della ripresa delle operazioni ancora di difficile collocazione. L'edizione online di Repubblica ha svelato alcuni retroscena sulle polemiche delle ultime settimane circa lo stop al calcio italiano. Ecco quanto evidenziato circa la posizione di Aurelio De Laurentiis:

"Lotito e De Laurentiis, che volevano mandare subito in ritiro Lazio e Napoli, dovranno farsene una ragione. "I medici della Serie A, in modo unanime, consigliano di non riprendere l'attività fino a netto miglioramento dell'emergenza Covid 19", questo il comunicato.

La Lega ha studiato un piano che prevede appunto il ritorno in campo per il 2 maggio (lo spazio ci sarebbe sino a fine giugno per giocare anche in Coppa), e la ripresa degli allenamenti dopo Pasqua, prima non è possibile: ma in due settimane i giocatori potrebbero tornare in forma".