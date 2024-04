Stesso arbitro, fallo simile: Leao graziato contro il Napoli, Celik espulso contro il Milan | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Ha fatto molto discutere sui social ieri sera l'episodio dell'espulsione di Celik in Roma-Milan, che ha costretto a giocare per quasi due terzi di gara gli uomini di De Rossi in 10 uomini. L'arbitro era Szymon Marciniak, scherzo del destino lo stesso di Napoli-Milan di un anno fa che fischiò nel ritorno dei quarti di finale di Champions League al Maradona.

Il Napoli fu eliminato proprio dal Milan e in molti si chiedono: "Ma com'è possibile che stesso arbitro e fallo simile, anzi quello di Leao su Lozano fu più evidente, vengono sanzionati diversamente?". Anzi, il fallo in area di rigore nel primo tempo di Leao su Lozano non solo non vide l'ammonizione/espulsione del calciatore del Milan, ma non fu neanche sanzionato col calcio di rigore per il Napoli.

Adesso, lo stesso arbitro, Marciniak, ha addirittura espulso, senza esitare, l'intervento di Celik. Indovinate su chi? Rafa Leao. Ecco le due immagini a confronto: