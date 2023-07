StarCasinò Sport è il nuovo Official Infotainment Partner della SSC Napoli: il comunicato

StarCasinò Sport è il nuovo Official Infotainment Partner della SSC Napoli. Questa prestigiosa partnership dalla durata biennale con la squadra campione d’Italia rappresenta un gradito ritorno dopo la collaborazione risalente al periodo 2020-2022. L’obiettivo, oggi come allora, resta lo stesso: regalare ai tifosi napoletani un’esperienza di intrattenimento indimenticabile.

La squadra azzurra, fresca vincitrice di uno storico Tricolore che mancava da oltre 30 anni in bacheca, si affaccia ora verso una nuova fase della sua storia, determinata a compiere un ulteriore step in avanti in termini di internazionalizzazione. Il brand SSC Napoli si pone come lo strumento prediletto per convogliare la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo, qualcosa di unico nel panorama calcistico globale, ed è proprio in tale direzione che questa partnership va collocata.

StarCasinò Sport realizzerà molte attività dedicate alla vastissima community di tifosi partenopei: quiz, contest e tornei daranno loro la possibilità di vincere importanti premi come biglietti vip e maglie autografate dai campioni azzurri. Oltre a ciò, verranno realizzati contenuti esclusivi e approfondimenti con i giocatori della prima squadra.

“È un grande onore per noi tornare ad essere partner di un Club storico come la SSC Napoli: si tratta di una squadra iconica del massimo campionato italiano con cui abbiamo lavorato molto bene in passato. Abbiamo in programma divertenti ed entusiasmanti attività da condividere con i tifosi, sono sicuro che riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. La nostra mission sarà affiancare il Club nella realizzazione di contenuti e di attività dedicati alla sua community, rispettando i valori unici e distintivi che accompagnano il popolo azzurro”, ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

Questo invece il commento di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli: “Il nostro processo di internalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto “From Napoli to the World” e questa partnership si inserisce perfettamente in questa strategia. Siamo molto contenti di iniziare un nuovo percorso con StarCasinò Sport e ci saranno molte sorprese per i nostri tifosi per tutto l’arco della stagione.”

About StarCasinò Sport

StarCasinò Sport è un sito di intrattenimento sportivo, con contenuti esclusivi realizzati dai protagonisti dello sport internazionale direttamente per gli appassionati. StarCasinò offre quotidianamente aggiornamenti, video e curiosità su tantissimi eventi e discipline, notizie di gossip sempre attuali e la possibilità di vincere esperienze esclusive e ricchi premi.