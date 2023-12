Stadio Maradona, vigili in azione durante Napoli-Cagliari: rimossi 94 veicoli e sequestro di articoli

Nell'ambito delle misure di sicurezza predisposte in occasione dell'incontro di calcio tra Napoli e Cagliari, il comando di Polizia Locale di Napoli ha svolto un'ampia operazione volta al rispetto delle norme.

Polizia Municipale

Sequestri all'esterno del Maradona

Come riporta l'edizione online del Il Mattino, il personale impiegato per l'evento è stato composto da 70 unità, tra cui 5 ufficiali e 65 agenti, che hanno lavorato per garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo. Tra le attività svolte, spiccano i risultati ottenuti nei controlli amministrativi, che hanno portato al sequestro di 60 articoli tra sciarpe, cappelli e 110 bottigline di liquori, in seguito a tre sequestri amministrativi per mancata autorizzazione amministrativa. Sono stati sequestrati anche 7 motocicli e 3 veicoli. Rimossi 94 veicoli in tutto.

