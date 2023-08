Stadio Maradona: il Comune ha stabilito che il Napoli dovrà pagare 7mila euro per ogni gara casalinga, il motivo

Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla questione stadio Maradona di Napoli con un accordo tra il Comune la società:

"Il Comune di Napoli ha stabilito che il club dovrà versare 7’000€ per ogni gara casalinga allo Stadio Maradona alla Polizia Municipale per coprire i costi dei turni straordinari a cui gli agenti sono sottoposti. Questa delibera - la cui approvazione è prevista per settembre - è rivolta a tutti i privati che usufruiranno dell’impianto comunale per qualsivoglia tipologia di evento, non solo calcistico".