"Stadio Collana ridotto a parcheggio, chi ha le chiavi?". La denuncia di Muscarà in Regione

Stadio Collana, la pista ridotta a parcheggio! Ultime notizie: oggi sul quotidiano Il Mattino la denuncia della consigliera regionale del gruppo misto, Maria Muscarà: "Così come l’anno scorso pubblicavo le fotografie del motorino parcheggiato sulla pista di atletica, adesso la stessa pista è utilizzata per parcheggiare le auto. Chi è il responsabile dello stadio Collana adesso? È ancora l’occupante? Come mai la Regione non riesce ad intervenire nonostante si faccia scempio anche dei soldi che sono stati destinati al Collana, per le università, oltre ad aver creato la nuova pista di atletica? Mercoledì 6 dicembre andrà in aula il question time proprio sul Collana nella speranza che quest’ultimo oltraggio da parte di chi ha le chiavi del Collana, possa far decidere a De Luca di usare il lanciafiamme".