SSC Napoli su Osimhen: sta rispettando i tempi di recupero previsti, nei prossimi giorni riprenderà il lavoro in gruppo

Le ultimissime sulle condizioni e i tempi di recupero di Osimhen, arrivano aggiornamenti importanti dalla SSC Napoli sul rientro in campo do Osimhhen.

Victor Osimhen nella mattina odierna ha svolto, come da programma, il controllo con il Professor Tartaro e il Dottor Santagata alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Raffaele Canonico.

Come riporta una nota del Napoli,

"Il calciatore sta rispettando i tempi di recupero come previsto dallo staff medico e nei prossimi giorni riprenderà gradualmente il lavoro in gruppo con il supporto di una maschera specifica. Victor sarà valutato quotidianamente"

A IlSognoNelCuore.com è intervenuto Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Victor Osimhen:

“Per me, Victor Osimhen è guarito dalla frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende dalle sue sensazioni. Consideriamo che non gioca una gara ufficiale dal 21 novembre. Ciò che posso dire con certezza è che fino al 31/3 giocherà con la mascherina al carbonio, poi sarà rivalutato”