SSC Napoli, spuntano nuovi capi 2022/23 in vendita su Amazon: due felpe e una polo, i prezzi | FOTO

Ultime SSC Napoli - Manca ancora la divisa da gioco ufficiale, intanto il materiale tecnico e da passeggio inizia ad essere in vendita su Amazon. Per il momento, vi sono in vendita 3 capi della nuova linea della stagione 2022-2023 della SSC Napoli - EA7:

felpa da allenamento blu (79€)

felpa di rappresentanza azzurra (110€)

polo di rappresentanza magnet (69€).

Kit SSC Napoli 2022 2023

Le foto in allegato: