SSC Napoli, report da Castel di Sangro in vista del Girona: tre azzurri svolgono personalizzato in palestra

Notizie Napoli calcio. Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, con il Napoli che nel pomeriggio alle 18.30 affronterà il Girona in amichevole.

Allenamento Napoli

Napoli, il report dell'allenamento odierno

Il gruppo ha lavorato sul campo C dove dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tecnico tattica e combinazioni con conclusione in porta. Zedadka, Ounas e Ambrosino hanno svolto personalizzato in palestra. Alle 18.30 amichevole contro il Girona allo Stadio Patini