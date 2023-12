SSC Napoli, oggi riposo in occasione del Natale: ecco quando riprenderanno gli allenamenti

Dopo la gara dell'Olimpico, il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Oggi riposo in occasione del Natale. Gli allenamenti riprenderanno domani martedì 26 dicembre.

SSC Napoli, il report

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma il 29 dicembre allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in torello, lavoro aerobico e seduta tecnico tattica.