SSC Napoli, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Ultime notizie. Dopo la settimana della sosta di Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno: è la stessa SSC Napoli a renderlo noto attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web.

Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata. Oggi Garcia tornerà a guidare il gruppo in allenamento, in attesa che rientrino tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.