SSC Napoli lancia la promozione Tribuna Young: aperte le porte del San Paolo alle scuole calcio

Nel corso del girone di ritorno della stagione 2019/2020, e già a partire dalla gara di Coppa Italia Napoli-Lazio del 21 gennaio (INIZIO PROCEDURA 17 GENNAIO ORE 10.00), la SSC Napoli riservera` a tutte le scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilita` di portare allo Stadio San Paolo i propri giovani iscritti, attraverso una semplice procedura online.

Tale procedura permettera`, attraverso la compilazione di un modulo online sul sito ufficiale www.sscnapoli.it, di ricevere dei codici promozionali, tramite i quali si potranno acquistare tagliandi per la Tribuna Young (Distinti Inferiori) con una tariffa agevolata di €5, sia per gli accompagnatori, che per i giovani tesserati.

Ogni scuola calcio dovra` inserire nel modulo online le seguenti informazioni:

Nome scuola calcio

Numero matricola della scuola calcio rilasciato dalla F.I.G.C. Email della scuola calcio

Dati anagrafici del Presidente della scuola calcio



Una volta inoltrata la richiesta, verranno inviati a mezzo email dei codici promozionali che consentiranno l’acquisto di un massimo di N. 50 tagliandi per ogni gara, di cui N. 43 da utilizzare per i giovani tesserati e N.7 per gli accompagnatori, che dovranno essere obbligatoriamente maggiorenni.

I codici sono univoci e avranno validita` per un solo evento, permettendo l'accesso alla singola partita casalinga, secondo i termini del servizio.

Una volta ricevuti i codici promozionali, gli utenti saranno indirizzati, attraverso delle istruzioni che riceveranno a mezzo mail, al portale di TicketOne per procedere all’acquisto dei tagliandi.

Il sistema preposto controllera` la correttezza dei dati inseriti, ove non ci fosse una esatta corrispondenza, i codici promozionali non verranno inviati.

Per poter dare la possibilita` di assistere alle gare casalinghe a piu` aventi diritto, e` versomile che sara` limitato il numero di richieste, per ciascuna scuola calcio.



La SSC Napoli S.p.A. si riserva di accettare le domande pervenute rispettando l’ordine di presentazione e sino ad esaurimento dei posti disponibili, NON verranno date informazioni telefoniche sulle richieste di partecipazione alla promozione ed eventuale accettazione delle stesse.



I tagliandi saranno inviati in modalita` home ticketing all'indirizzo email specificato in fase di acquisto su TicketOne.

Sara` necessario stampare il biglietto su foglio A4 ed esibirlo agli ingressi unitamente al documento di identita`.

Il tagliando acquistato e` personale e non cedibile.

IMPORTANTE: Il numero dei posti disponibili e` limitato. Pertanto, chi acquisisce un codice promozionale lo toglie ad un altro. Le scuole calcio sono pregate di non richiedere codici senza avere la ragionevole certezza di poterli effettivamente utilizzare.

Si invita a consultare il regolamento per l’uso dello stadio disponibile su

https://www.sscnapoli.it/static/content/Regole-accesso-e-uso-151.aspx