SSC Napoli, l'elenco dei calciatori in nazionale: manca Anguissa, resta a Castel Volturno?

La SSC Napoli ha pubblicato una nota sul sito ufficiale con tutti gli azzurri impegnati in nazionale durante la sosta, ben 11 ma nell'elenco non compare Zambo Anguissa. Il centrocampista quindi potrebbe restare a Castel Volturno per recuperare dall'infortunio e non rispondere alla convocazione del Camerun.

Dal comunicato SSC Napoli, si legge, "Questi tutti i calciatori del Napoli impegnati in match internazionali per le qualificazioni europee:

Meret, Di Lorenzo e Raspadori convocati dal Ct Spalletti per il doppio impegno di qualificazioni agli Europei 2024 della Nazionale italiana contro Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium).

Cajuste : Svezia-Moldavia (12 ottobre); Belgio-Svezia (16 ottobre)

: Svezia-Moldavia (12 ottobre); Belgio-Svezia (16 ottobre) Elmas : Ucraina-Macedonia (14 ottobre); Macedonia-Armenia (17 ottobre)

: Ucraina-Macedonia (14 ottobre); Macedonia-Armenia (17 ottobre) Lobotka : Portogallo-Slovacchia (13 ottobre); Lussemburgo-Slovacchia (16 ottobre)

: Portogallo-Slovacchia (13 ottobre); Lussemburgo-Slovacchia (16 ottobre) Lindstrom : Danimarca-Kazakistan (14 ottobre); San Marino-Danimarca (17 ottobre)

: Danimarca-Kazakistan (14 ottobre); San Marino-Danimarca (17 ottobre) Ostigard : Cirpo-Norvegia (12 ottobre); Norvegia-Spagna (15 ottobre)

: Cirpo-Norvegia (12 ottobre); Norvegia-Spagna (15 ottobre) Zielinski : Far Oer-Polonia (12 ottobre); Polonia-Moldavia (15 ottobre)

: Far Oer-Polonia (12 ottobre); Polonia-Moldavia (15 ottobre) Osimhen : Arabia Saudita-Nigeria (amichevole, 13 ottobre); Mozambico-Nigeria (amichevole, 16 ottobre)

: Arabia Saudita-Nigeria (amichevole, 13 ottobre); Mozambico-Nigeria (amichevole, 16 ottobre) Kvaratskhelia: Georgia-Thailandia (amichevole, 12 ottobre); Georgia-Cipro (qualificazioni europee, 15 ottobre)".

E ieri sera la SSC Napoli informava "che il centrocampista camerunense André Frank Zambo Anguissa è stato sostituito durante Napoli-Fiorentina 1-3 per un risentimento alla coscia sinistra".

Ricordiamo che il Camerun non ha impegni importanti in programma: giocherà due amichevoli contro la Russia e il Senegal, che si disputeranno rispettivamente il 12 e il 16 ottobre.