SSC Napoli: "Insigne è Magnifico di nome e di fatto! Tuono di Victor e sigillo di Matteo, alziamo la voce anche in Europa"

La SSC Napoli commenta sul proprio sito internet la vittoria per 3-0 contro il Legia Varsavia:

"Alle 10 e mezza della sera un bagliore di Insigne illumina il cielo del Maradona e squarcia al Napoli l'orizzonte d'Europa. Lorenzo è Magnifico di nome e di fatto quando gira in porta un drop di destro sotto la traversa che ha un coefficiente di difficoltà esponenziale quanto la sua bellezza. Poi è Osimhen, entrato da poco, che prosegue la sua collana di perle infilando tra palo e portiere di potenza e ricamo. Chiude un sinistro delizioso di Politano per impreziosire il risultato. Vinciamo la prima partita di Europa League e adesso lo sprint per la testa del girone parte di rincorsa prepotente. Settanta minuti di lotta e governo, di tecnica e intensità per piegare la resistenza del Legia che è una falange distesa nella propria trincea. Poi il lampo di Lorenzo e il tuono di Victor e il sigillo di Matteo. Il Napoli alza la voce anche in Europa. L'avventura continua..."