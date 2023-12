SSC Napoli in visita al Policlinico! Bambini e genitori entusiasti, racconto emozionante | VIDEO

SSC Napoli, visita di Natale al reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Napoli. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, accompagnato da Giacomo Raspadori, Mario Rui, Pierluigi Gollini, Matteo Politano, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, hanno fatto visita ai bambini ricoverati in oncologia per donare un po' di sorrisi in occasione delle festività natalizie.

CalcioNapoli24 ringrazia per il video Angelo Morsellino e l'AGOP Napoli - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

La AGOP è un'associazione no-profit che al reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico Vanvitelli di Napoli è un importante riferimento per tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare il problema dell'oncologia pediatrica. L’associazione è stata costituita nel febbraio 1985 presso l’Oncologia Pediatrica della I Clinica pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, con l’obiettivo di sostenere le attività della struttura ospedaliera e migliorare la cura e l’assistenza dei pazienti e delle loro famiglie.

Di seguito, il messaggio pubblicato da Angelo Morsellino - volontario dell'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica - che racconta la visita dei giocatori SSC Napoli ai bambini del Policlinico.

A Napoli, il Napoli non è solo una squadra. È un sentimento, è un’identità, è un fattore genetico. Durante lo scorso scudetto, il nostro reparto era addobbato a festa visto che i bambini e i ragazzi guardano le partite con una passione enorme. Così facemmo un video delle stanze che diventò virale e che arrivò agli occhi di una ragazza che lavora per la Società Sportiva Calcio Napoli e che si emozionò tanto da invitare alcuni bambini ad un allenamento.

Un papà in estate mi disse “Noi stiamo ricoverati, prometti che li porti qua in ospedale”. Così dissi di sì, feci questa promessa pur non avendo tante certezze se non l’intuizione di potermi fidare di quella ragazza. È stata proprio lei, Maria, che mi ha detto “dobbiamo chiudere questo cerchio. I bambini hanno addobbato i muri coi loro campioni e ora dobbiamo far entrare proprio quegli idoli in quelle stanze”. Oggi questo sogno si è realizzato.

Non mi vergogno delle lacrime agli occhi che mi sono venute quando sono entrati dalla porta del reparto e il piccolo Antonio ha sbarrato gli occhi e ha urlato quasi senza voce “Ma sei il capitano! Sei Di Lorenzo!” per poi abbracciarlo saltandogli addosso. Per tutto il tempo continuava a dire “è un sogno vero, è un sogno vero”. E penso a Manu che ha cantato “Un giorno all’improvviso” coi calciatori intorno al suo letto o a Lorenzo, Sara e Alessia che si sentivano speciali e coccolati o ancora ad Antonio Pio che negli ultimi giorni era sempre giù e ora stringeva sorridente il peluche che gli hanno regalato i calciatori insieme al completino.

Si, perché i sogni devono anche diventare realtà, altrimenti restano solo idee irraggiungibili. E penso che oltre ad essere un’esperienza importante, questo abbraccio sia anche questione di giustizia. Parlo di una giustizia umana, emotiva. Perché la vita è immensamente in debito con questi bambini per quanto gli ha tolto e gli sta ancora togliendo, e vivere una giornata da privilegiati, abbracciare i calciatori che gli altri bambini guardano solo dalla tv o allo stadio, non penso che pareggi i conti, però penso che diminuisca di un poco il dislivello.

A volte vivere una malattia così lunga può spegnere la voglia di sognare in grande, ma le emozioni come quelle di oggi sono sicuro che alimentino ancora la speranza di poter avere “un sogno vero”. Grazie ragazzi, forza Napoli sempre.