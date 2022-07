Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e a bordo campo, ha svolto lavoro aerobico e partita a campo ridotto. Primo allenamento in gruppo per il nuovo acquisto Leo Ostigard. Olivera, Zielinski e Rrahmani hanno svolto quasi tutta la sessione di allenamento in gruppo. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lavoro di scarico per Ounas.