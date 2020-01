SSC Napoli, il report: lavoro in palestra per Mertens, rivedono il campo Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly! Terapie per Allan e Younes

Ultimissime calcio Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri prearano il match contro la Juventus in programma domenica 26 al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partita a campo ridotto.

Castel Volturno, Mertens in palestra. Tre azzurri tornano in campo

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.